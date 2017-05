Streit um Drogen: Mann wollte Kontrahenten “abstechen”

In der Nacht auf Mittwoch wurden gegen 23:25 Uhr zwei Männer im Alter von 34 und 29 Jahren am Mariahilfer Gürtel von einem 28-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Das ältere Opfer erlitt dabei eine Verletzung am Oberkörper, der andere blieb unverletzt.

Der mutmaßliche Täter floh zunächst, wurde jedoch wenig später von Zeugen erkannt und widerstandslos festgenommen. Das Tatwerkzeug hatte er noch bei sich. Bei der Festnahme gab der 28-Jährige laut Polizei an, mit den beiden Opfern wegen Drogen in Streit geraten zu sein und erklärte, er habe sie deshalb “abstechen” wollen. Er befindet sich in Haft.

Heroin-Dealer im 15. Bezirk festgenommen

In Rudolfsheim-Fünhaus wurde, ebenfalls am Dienstag, ein mutmaßlicher Drogendealer festgenommen. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität beobachteten gegen 14:45 Uhr einen Deal in der Märzstraße. Verkäufer (24) und Käufer (26) wurden angehalten, Ersterer nach Sicherstellung von zwei Säckchen Heroin (ca. 2,5 Gramm) festgenommen.

In der Wohnung des Mannes am Sechshauser Gürtel konnten die Beamten bei einer anschließenden Durchsuchung weitere rund 200 Gramm Heroin sicherstellen sowie mehrere Kunden des Dealers ausforschen. Der Mann befindet sich in Haft.