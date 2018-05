Streit über Religion eskaliert: Messerattacke in Wien-Meidling

Der Mann attackierte seinen Kontrahenten mit einem Messer. - © LPD Wien/APA

Am Sonntag gerieten zwei Männer offenbar aufgrund religiöser Differenzen in einer Wohnung in Wien-Meidling in einen heftigen Streit. Plötzlich attackierte der 30-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Glas und einem Messer und fügte ihm mehrere Verletzungen zu.