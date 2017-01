Streit nach Schneeräumarbeiten eskalierte: Messerattacke in der Brigittenau

Zwischen einem Ehepaar, das für eine Firma mit Schneeräumarbeiten beschäftigt war, und einem Anrainer in der Ospelgasse in Wien-Brigittenau entwickelte sich am 8. Jänner gegen 09.30 Uhr ein Streit über den Bereich der Räumungsarbeiten. Ausschlaggebend dürfte die Parkposition eines Winterdienstfahrzeuges gewesen sein.

“Ihr kennts euch nicht hierher stellen”, beschied der Wiener dem Paar. Zudem zeigte er sich unzufrieden über den Bereich der Räumungsarbeiten und wollte weitere Stellen freigeschaufelt bekommen. Er beschimpfte die Arbeiter und ging weg.

Streit über Schneeräumarbeiten: Anrainer ging mit Messer auf 40-Jährige los

Wenige Minuten später kehrte der 52-Jährige mit einem Fleischmesser in der Hand zurück. Damit ging er auf die 40-jährige Frau zu und vollführte Stichbewegungen, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Der 42-jährige Ehemann griff ein, schlug dem Angreifer mit einem Besen das Messer aus der Hand und versetzte ihm einen Faustschlag, woraufhin der Anrainer von den beiden abließ.

Der 52-Jährige wurde festgenommen und das Messer mit einer Klingenlänge von 15 Zentimetern sichergestellt. Der Angreifer gab an, bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden zu sein. Weil der Arbeiter eine Schaufel in der Hand gehabt hatte, wie bei Schneeräumarbeiten üblich, habe er sich das Messer geholt, gab er gegenüber der Polizei an. Er wurde in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.