Streit in Wien-Meidling eskaliert: Alle Beteiligten angezeigt

Offenbar war zunächst der Zulassungsbesitzer eines in der Aßmayergasse geparkten Autos mit zwei 31-jährigen Männern in Streit geraten. Der 45-Jährige verprügelte daraufhin einen der beiden Männer. Diese “rächten” sich, indem sie einen Seitenspiegel abtraten, die Windschutzscheibe einschlugen, den Kofferraum aufbrachen und zwei Werkzeugkoffer aus dem Wagen stahlen. Der Autobesitzer alarmierte die Polizei. Die Tatverdächtigen wurden kurz darauf angehalten und rückten die Werkzeugkoffer wieder heraus. Sie gaben laut Wiener Polizei an, nach der tätlichen Auseinandersetzung wütend gewesen zu sein. Der Verletzte wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Drei Anzeigen gab es gegen alle drei Beteiligten.

(APA/Red)