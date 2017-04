In Favoriten kam es zu einem Polizeieinsatz - © APA (Sujet)

Freitagnacht kam es bei einer Feier in der Leebgasse in Wien-Favoriten zu einem Streit unter Männern, der eskalierte. Dabei bedrohte ein 36-Jähriger seinen Kontrahenten mit einer Axt, woraufhin dieser in seine Wohnung flüchtete.