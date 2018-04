Streit in Wien-Favoriten eskaliert: Frau wollte trotz blutender Wunde per Öffi-Bus ins Spital

Der Busfahrer verständigte die Wiener Polizei, als er die Wunde der Frau sah. - © APA (Sujet)

In Wien-Favoriten eskalierte am Dienstagnachmittag ein Streit zwischen einer 49-Jährigen und ihrem 28-jährigen Bekannten. Sie hatten zuvor Alkohol getrunken. Stunden nach dem Vorfall wollte die Frau mit einer blutenden Wunde per Öffi-Bus in ein Krankenhaus fahren.