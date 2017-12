Gegen 19 Uhr eskalierte der Streit unter den vier Männern am Wiener Fleischmarkt. Beim Versuch die Beteiligten zu beruhigen, erlitt eine Polizistin eine Fraktur an der Hand und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die mutmaßlichen Täter, russische Staatsbürger aus Tschetschenien, im Alter von 19, 20, 22 und 30 Jahren wurden vor Ort festgenommen.

(Red.)