Streit einer Hochzeitsgesellschaft in Wien-Favoriten eskaliert

Der Beschuldigte soll seine Wut an einem Auto ausgelassen haben. - © LPD Wien/APA-Sujet

In der Nacht auf Freitag gerieten mehrere Personen einer Hochzeitsgesellschaft vor einem Lokal in Wien-Favoriten in Streit. Ein randalierender Beteiligter wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, wobei er leicht verletzt wurde.