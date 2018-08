Streit bei U6-Station Josefstädter Straße eskalierte: Mann mit Glasscherbe verletzt

Am Freitag kam es im Bereich der U6-Station Josefstädter Straße zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Männern. Einer der Beteiligten wurde mit einer Glasscherbe verletzt.

Am Freitag, den 3. August 2018, wurde Leserreporter Bernhard M. auf einen Polizeieinsatz in Wien-Ottakring aufmerksam und schickte ein Foto davon an VIENNA.at.