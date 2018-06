Streit am Columbusplatz in Wien-Favoriten eskalierte: Kontrahenten mit Pfefferspray getrennt

Als die Beamten eintrafen, flogen bereits die Fäuste. - © APA (Sujet)

Ein Streit zwischen zwei Männern am Columbusplatz in Wien-Favoriten konnte am Donnerstag erst durch einen Pfeffersprayeinsatz beendet werden. Warum die beiden Männer die Fäuste sprechen ließen, wollten sie nicht angeben.