Streetparade in Wien: Ringsperre und Verkehrsbehinderungen in der City

Am Samstag werden Zehntausende Besucher bei der Streetparade in der Inneren Stadt in Wien erwartet. Ab zirka 12:00 Uhr wird die Ringstraße bis voraussichtlich 20:30 Uhr ab dem Schwarzenbergplatz beziehungsweise später ab der Operngasse bis zur Schottengasse gesperrt.

Der ÖAMTC rät, den Ring Samstagnachmittag mit dem Auto großräumig zu umfahren, da Staus auf dem Franz-Josefs-Kai, der Praterstraße, der Unteren und Oberen Donaustraße, auf der Zweierlinie vom Heumarkt bis zur Alser Straße sowie auf allen Zufahrten zum Ring erwartet werden.

Die Straßenbahnen der Ringlinien werden während der Sperre kurz geführt beziehungsweise umgeleitet.

Darum geht es bei der Streetparade in Wien

Die Streetparade ist Teil des Wiener Summerbreak-Festivals, das jährlich zahlreiche Menschen zu den Party-Hotspots der Hauptstadt lockt. Die Streetparade zieht entlang der imposanten Gebäudekulisse der Innenstadt und fordert die Anerkennung der Wiener Clubkultur als Tourismus- und Kulturfaktor, mit einer dementsprechenden Unterstützung und einer Reduzierung der AKM-Abgaben für Musikclubveranstalter.

Bis in die späten Abendstunden heißt es dann: Party-Non-Stop am Rathausplatz!