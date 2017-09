Straßenbahn erfasst Fußgänger in Wien-Alsergrund: Schwer verletzt

Am 11. September 2017 kam es auf der Alserbachstraße im 9. Wiener Gemeindebezirk gegen 17.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahngarnitur und einem 40-jährigen Fußgänger.

Bei dem Unfall wurde der Mann schwer verletzt und musste in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht werden. Da aufgrund von Zeugenaussagen der Verdacht der Alkoholisierung des Fußgängers vorlag, wurde eine Auswertung des Bluts veranlasst.

Zwei Personen bei Verkehrsunfällen in Penzing und Alsergrund verletzt

Ebenfalls am Montag, gegen 20.50 Uhr, kam es in der Linzer Straße in Wien-Penzing zu einem Zusammenstoß eines 50-jährigen Fußgängers mit einem Pkw, bei dem der Passant schwer verletzt wurde. Am Fahrzeug des 59-jährigen Taxilenkers entstand Sachschaden. D

er Verletzte wurde von der Wiener Berufsrettung zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.