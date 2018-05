Strandbar Herrmann Summer Opening 2018: Das Programm am Donaukanal-Strand

Das eigentliche Opening der Herrmann Strandbar mit der “Goldenen Schlagernacht” wird von Freitag, 25. Mai auf den Sonntag, 27. Mai verschoben. So startet die Strandbar offiziell erst am Samstag, 26. Mai in die Saison – und zwar mit einem gemütlichen Samstagsbrunch von 10:30 bis 14:00 Uhr. Für die Kinder spielt von 11:00 bis 12:00 Uhr der Original Wiener Praterkasperl. Für Fußball-Fans lädt die Strandbar Herrmann ab 20:45 zum Public Viewing des Champions-League-Finales am Donaukanal ein.

Sommer-Programm für die Strandbar Herrmann

Am Sonntag wird der Sommer in der Strandbar Herrmann mit dem eigentlichen Opening-Programm eröffnet

Sonntag 27.5.2018

10:00-11:00 Yoga am Strand

10:30-14:00 Sonntagsbrunch

14:00-22:00 Goldene Schlagernacht am Herrmannstrand

mit DJ Levi, Erstes Wiener Heimorgelorchester und

Neutronix feat. Louie Austen

Montag 28.5.2018

16:00-20:00 DJ Max Doblhoff

20:00-21:30 Twerdy

Dienstag 29.5.2018

16:00-22:00 VIENNALIZM – Tuesdays Stage Issue!

Mittwoch 30.5.2018

18:00-19:30 Coinflip Cutie

20:30-22:00 bruecke

Donnerstag 31.5.2018



10:30-14:00 Feiertagsbrunch

18:00-19:30 Die Buben im Pelz

20:30-22:00 Sofa Surfers & VJ Timo Novotny

Freitag 1.6.2018

18:00-19:30 Gutlauninger

20:30-22:00 Fuzzman & The Singin´ Rebels

Samstag 2.6.2018

10:30-14:00 Samstagsbrunch

11:00-12:00 Original Wiener Praterkasperl

16:00-17:30 Wolfabout

18:00-19:30 Isolation Berlin

20:30-22:00 Cirque de la nuit

Sonntag 3.6.2018

10:00-11:00 Yoga am Strand

10:30-14:00 Sonntagsbrunch

13:30-17:30 DJ The Big Kaminsky on stage

18:00-20:00 Speedbandcontest 2018

20:30-22:00 THE CHAOS CIRCLE