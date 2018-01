Straches Tochter eröffnete Akademikerball mit Maximilian Krauss

Die Tochter von FPÖ-Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Heidi, hat am Freitagabend als Mitglied des Eröffnungskomitees den Akademikerball eröffnet. Gemeinsam mit FP-Nationalratsabgeordnetem Maximilian Krauss zog sie in der ersten Reihe in den Tanzsaal ein.

Über eine “Rekordzahl” an Gästen hatte sich zuvor Ballorganisator Udo Guggenbichler gefreut und an die Medien appelliert, “uns so zu nehmen, wie wir sind: Wir veranstalten einen Ball und sonst nichts hier”.

(APA/Red)