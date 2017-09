Störungen bei Whatsapp – Auch Wien von Ausfällen betroffen

Eine Störung legte WhatsApp lahm - © Pixabay.com (Sujet)

Zahlreiche Nutzer des Kurzmitteilungsdienstes Whatsapp haben am Donnerstag mit Störungen gekämpft. Auf Portalen wie “allestörungen.de” und “downdetector.com” klagten sie über Ausfälle in vielen Ländern der Welt. Auch Ausfälle in Wien wurden gemeldet.