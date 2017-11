Stimmung in Österreichs Mittelstand so gut wie lange nicht mehr

Diese positive Dynamik werde sich in den kommenden Monaten fortsetzen. Die Konjunkturkurve hat demnach ein Fünfjahreshoch erreicht, die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr zeigte sich in allen Wirtschaftsbereichen. Mit plus 23,9 Punkten erreichte das Konjunkturbarometer ein neues Allzeithoch. Am besten ist die Stimmung beim Verarbeitenden Gewerbe und beim Baugewerbe. Aber auch bei Dienstleistungen und im Handel ist der Aufschwung deutlich spürbar.

Kleine und mittlere Betriebe haben hohe Erwartungen

Der Saldo aus gestiegenen und gesunkenen Umsätzen hat sich mehr als verdoppelt auf plus 25,9 Punkte – den höchsten Wert seit zehn Jahren. In den letzten Monaten verbuchten 39,1 Prozent der befragten mittelständischen Unternehmer ein Umsatzplus, 13,2 Prozent ein Umsatzminus. Auch die Erwartungen der kleinen und mittleren Unternehmen sind hoch. Der Erwartungsindex hat sich auf plus 22,9 Punkte mehr als verdreifacht.

Creditreform befragt österreichische KMU

Die Creditreform befragt seit 1996 zweimal jährlich an die 1.700 österreichische KMU zur aktuellen und zukünftigen Wirtschaftslage. Der Index setzt sich zusammen aus den Einschätzungen der Befragten zum eigenen Betrieb, zur eigenen Branche sowie zur konjunkturellen Lage allgemein. Aus den positiven und negativen Einschätzungen wird ein Saldo gebildet.

