Stimmen zum Spiel SKN St. Pölten gegen Austria Wien: “Hängen in der Scheiße drin”

Als Vizemeister und mit hohen Zielen waren die Austrianer in die Saison gestartet. Nichts weniger als den Angriff auf Serienmeister Red Bull Salzburg hatte Trainer Thorsten Fink im Juli 2017 vollmundig angekündigt. Zehn Monate später liegen die violetten Träume in Trümmern. Fink ist ebenso längst Geschichte wie das Minimalziel Europacup-Platz, gedanklich dürften auch mehrere Spieler schon mit dem Projekt Austria abgeschlossen haben.

Nach dem 0:2 gegen St. Pölten am Sonntag steht die Austria weiter bei 40 Punkten – so wenig hatte die Austria in der Bundesliga-Geschichte nur am Ende der Saison 1997/98.

Die Meinungen zum Spiel SKN St. Pölten gegen Austria Wien:

Dietmar Kühbauer (Trainer St. Pölten): “Es ist nicht selbstverständlich, dass du zwei Spiele hintereinander gewinnst. Wir haben eigentlich ein passables Spiel gemacht. Es freut mich für die Mannschaft, dass sie es eigentlich ganz gut gemacht hat, bis auf ein paar Kleinigkeiten.”

Thomas Letsch (Trainer Austria): “Wir hängen in der Scheiße drin, man kann es nicht anders sagen. Es kommt alles zusammen, das soll aber keine Ausrede sein. Unterm Strich merkt man der Mannschaft an, es sind alle verunsichert. Es wird Zeit, dass die Saison zu Ende geht. Die Mannschaft strotzt nicht vor Selbstbewusstsein. Die Saison ist durch, die Saison wird sicherlich nicht als Highlight in die Geschichte der Austria eingehen. Es ist ein Zusammenspiel aus Verunsicherung und ein paar anderen Faktoren, dass wir nicht einmal St. Pölten schlagen können.”

(APA/Red)