Sternsinger bei Häupl, Kurz, Schönborn, Van der Bellen, Bures und Schieder in Wien

Kardinal Christoph Schönborn wird von Caspar, Melchior und Balthasar am 27.12. um 11 Uhr in der Wollzeile 2 besucht. Um 11.15 Uhr bekommt der Wiener Eishockey-Verein Vienna Capitals in der Albert Schultz Eishalle Besuch von der Sternsingern, bevor sie um 14 Uhr auch bei Bundeskanzler Sebastian Kurz im Bundeskanzleramt sein werden. Es werden Spenden für Menschen in Not gesammelt.

Weiterer Terminplan der Sternsinger in Wien

30.12.2017 – 12.00 Uhr, Sternsinger/innen aus ganz Österreich bei Bundespräsident Van der Bellen (Hofburg, 1010 Wien)

05.01.2018 – 10.00 Uhr, Sternsingerbesuch bei 2. Nationalratspräsidentin Doris Bures (Pavillon Hof, Hanuschgasse 7, 1010 Wien)

09.01.2018 – 14.00 Uhr, Sternsingerbesuch bei SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder (SPÖ-Pavillon, Heldenplatz, 1010 Wien)

10.01.2018 – 13.45 Uhr, Sternsingerbesuch bei Bürgermeister Michael Häupl (Roter Salon, Rathaus, 1010 Wien)

(Red.)