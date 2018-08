Stern einstimmig als Pilz-Nachfolgerin gewählt

Die Liste Pilz hat ein Jahr nach ihrer Gründung einen Wechsel an der Parteispitze vollzogen: Maria Stern, ist Montagabend zur Obfrau gewählt worden. Sie löste Peter Pilz ab, der statt ihr im Nationalrat sitzt.

Stern einstimmig gewählt

Stern wurde von den 25 Mitgliedern einstimmig gewählt, sie selbst hatte sich ihrer Stimme enthalten. Die neue Parteivorsitzende wurde 1972 in Berlin geboren und lebt seit ihrer Kindheit in Österreich. Sie verbrachte drei Jahre in den Niederlanden und einige Zeit in Serbien.