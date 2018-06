Steigender Trend bei Kaiserschnitten: Wien will zurück zu natürlichen Geburten

In Wiens Spitälern soll die Kaiserschnittrate gesenkt werden. - © APA/dpa (Sujet)

Dem weltweiten Trend folgend ist auch in Wiens Krankenhäusern ein steigender Trend bei Kaiserschnitten zu beobachten. Weil eine natürliche Geburt in der Regel besser ist für Mutter und Kind, soll die Kaiserschnittrate in den Spitälern der Bundeshauptstadt gesenkt werden, kündigte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag per Aussendung an. In Wien wird knapp jede dritte Geburt (30,4 Prozent) per Kaiserschnitt durchgeführt.