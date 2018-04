“Steiermark-Frühling” letztmalig von Wiens Bürgermeister Häupl feierlich eröffnet

"Zum Trinken werd' ich ja schon auch in Zukunft noch was kriegen", so Häupl. - © APA/HERBERT PFARRHOFER

Am Donnerstag wurde der “Steiermark-Frühling” am Wiener Rathausplatz feierlich von Wiens Noch-Bürgermeister Michael Häupl eröffnet. Für den scheidenden Stadtchef gab es als Geschenk zum Abschied unter anderem eine Weinpatenschaft – die Erträge des betreffenden Weinstocks werden Häupl die kommenden drei Jahre in die Bundeshauptstadt geschickt.