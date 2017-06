Steiermark: Amesbauer wird blauer Spitzenkandidat bei NR-Wahl

Am Dienstag bestätigte der steirische Klubobmann Mario Kunasek dies via Twitter mit “Hannes Amesbauer – der Spitzenkandidat der FPÖ Steiermark”. Amesbauer wird am Mittwoch bei einer Pressekonferenz offiziell präsentiert. Der 36-Jährige war bereits FPÖ-Landtagsklubobmann und machte 2015 für den ein paar Jahre älteren Kunasek Platz.

Amesbauer wird steirischer FPÖ-Spitzenkandidat bei NR-Wahl

Der gebürtige Brucker ist FPÖ-Bezirksobmann, Wahlkreisobmann für die Obersteiermark sowie nun eben Klubobmann-Stellvertreter und Mandatar im Landtag. Er soll SPÖ-Minister Jörg Leichtfried in der Obersteiermark die Wähler-Stimmen abspenstig machen und nach dem Urnengang ins Parlament in Wien einziehen.

(APA/Red.)