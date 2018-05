Air Brussels streikt am Montag und Mittwoch. - © APA/AFP/BELGA/ERIC LALMAND

Piloten der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines streiken am Montag und Mittwoch. Auch am Flughafen Wien-Schwechat fallen drei Flüge von Brüssel nach Wien und retour aus. Auch am Mittwoch dürften diese Verbindungen gestrichen werden.