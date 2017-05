Start für “youngCaritas LaufWunder” in Wien: Schüler laufen für eine bessere Welt

Schüler in ganz Österreich laufen für den guten Zweck. - © Young Caritas (Sujet)

Bis zum morgigigen Donnerstag laufen 4.370 Kinder und Jugendliche in Wien und insgesamt 25.000 Schüler in ganz Österreich für eine bessere Welt. Im Rahmen des “youngCaritas LaufWunder” sammeln sie mit jeder Runde Geld für Kinder in Not. Am Mittwoch fiel der Startschuss in Wien – dort liefen auch Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner, Fußballer Manuel Ortlechner und Lemawork Ketema, dreifacher Gewinner des Wings-fort-Life-Worldrun, mit.