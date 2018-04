Start der Umbauarbeiten zur Neugestaltung des Wiener Einsiedlerparks: Alle Infos

Der Spatenstich zur Neugestaltung des Parks erfolgt am 19. April. Es werden neue Ballspielkäfige, zusätzliche Wiesenflächen, Sitzmöglichkeiten und Sinusbänke geschaffen. Außerdem wird der Kleinkinder-Spielbereich neu gestaltet und mit altersgerechten und zeitgemäßen Spielgeräten versehen. Um den Park bunter und attraktiver zu machen, werden Staudenbeete gepflanzt und die Hundezone wird mit Duftpflanzen umgeben. Die Fertigstellung ist Mitte September 2018 geplant.

Wiener Einsiedlerplatz: Fertigstellung von Bad und Park noch 2018 geplant

Der Bau des neuen Familienfreibads am Einsiedlerpark schreitet zügig voran, heißt es in einer Aussendung am Montag. Die Kinder sollen das Badeangebot bereits im Sommer 2018 nutzen können. Es wird darauf geachtet, dass Freiflächen, die im Sommer dem Bad zur Verfügung stehen, multifunktional gestaltet werden, sodass diese nach Saisonschluss von allen Parkbesuchern genutzt werden können.

„Der Einsiedlerpark wird vielseitig genutzt. In der Planung zur Neugestaltung haben wird die Ideen der NutzerInnen einfließen lassen und den Akzent auf ‘Gemeinschaft und Vielfalt’ gesetzt”, so Bezirksvorsteherin Schaefer-Wiery.

(Red.)