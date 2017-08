Start der Parlamentsgeneralsanierung in Wien: Sitzungssaal geräumt

Die Parlamentsgeneralsanierung hat begonnen. - © APA

Am Mittwochvormittag startete die Räumung des Sitzungssaals im Zuge der Parlamentsgeneralsanierung. Die Abgeordneten-Bänke und das Rednerpult wurden bereits abgebaut. Der Großteil der Möbel soll saniert werden. Einzelne Möbel landen jedoch in Ausstellungen, als Leihgabe in Museen oder können ersteigert werden.