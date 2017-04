“Uns kann nichts aufhalten” lautete die Devise – und das wurde am Samstag demonstriert. Trotz des Winter-Comebacks ließ es sich das Freibad in Schönbrunn nicht nehmen, die geplante Eröffnung zu zelebrieren – man passte sich einfach nur den Umständen an:

Mit Punschhütte, Musik und eiskaltem Badevergnügen wurde am Samstag in Schönbrunn gefeiert.

