Start der 10. VCM-Winterlaufserie im Wiener Prater mit Schnee und Kälte

Mit Schnee von oben und Laufbegeisterung in den Beinen starteten die rund 700 Teilnehmer der ersten VCM-Winterlaufserie am 14. Jänner im Wiener Prater ins Laufjahr 2018. Beim für viele Hobbysportler ersten Lauf des Jahres standen 7 km, 14 km und ein Halbmarathon zur Wahl. Alle, die am Start waren, haben einen Härtest für den Vienna City Marathon in 14 Wochen bestanden, Motivation und Kondition gestärkt und sich großen Applaus verdient.

Erster VCM-Winterlauf im Wiener Prater absolviert

Die Strecke im Wiener Prater war durchgehend schneefrei und nicht rutschig. Alexander Weiß (LG Kirchdorf) in 1:18:07 Stunden und Diana Berisa-Klusoczki (LG Wien) in 1:27:46 Stunden waren die Sieger im Halbmarathon.

Markus Sostaric (TV Köflach) zeigte über 14 km in 45:21 Minuten einen starken Lauf, ebenso die Kärntnerin Michaela Zwerger (LC Villach) als Siegerin in 58:41. Hans Neumüller (team2012.at) in 23:09 Minuten und Anita Zankl (Team Sportordination) in 27:17 Minuten waren die Schnellsten auf der 7-km-Runde.

Mit den Winterläufen auf den Vienna City Marathon vorbereiten

Die VCM Winterlaufserie ging mit diesem Lauf in ihr zehntes Jahr. Zwei weitere VCM-Winterläufe finden am 11. Februar und am 11. März statt. Die Veranstaltung wird vom Team des Vienna City Marathon organisiert. Wichtiger Beweggrund für die Durchführung ist die Unterstützung einer langfristigen Vorbereitung auf alle Bewerbe des Vienna City Marathons am 21. und 22. April.