Starkes Reisewochenende: Staus am "Deutschen Eck" und Richtung Kroatien

©APA/dpa/Matthias Balk (Symbolbild)

Am Samstag mussten Autofahrer mit Staus in Richtung Süden rechenn. ©APA/dpa/Matthias Balk (Symbolbild)

Am Samstagvormittag mussten Urlauber, die in Richtung Adria unterwegs waren, mit längeren Wartezeiten rechnen. Auch in Bayern am "Deutschen Eck" gab es erheblichen Stau.

Die längsten Verzögerungen gab es aber nach Angaben des ÖAMTC in Bayern am “Deutschen Eck”. Die A8, die Autobahnverbindung Rosenheim – Salzburg, war im Bereich zwischen Rohrdorf und Bernau am Chiemsee nach einem Lkw-Unfall in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt, der Verkehr wurde von der Autobahn abgeleitet. Laut ÖAMTC erreichte der Rückstau eine Länge von mehr als 15 Kilometer, der Zeitverlust betrug an die drei Stunden. Autofahrern auf der Fahrt von Innsbruck Richtung Salzburg empfahl der Club über das “kleine Deutsche Eck”, also die B178 über Lofer und Bad Reichenhall, auszuweichen.