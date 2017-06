Starker Reiseverkehr über Fronleichnam: Grenzkontrollen und Staupunkte im Überblick

“An diesem langen Wochenende wird einiges zusammen kommen”, meldet die ÖAMTC-Mobilitätsinformation. “Reger Ausflugsverkehr, verschärfte Grenzkontrollen nach Deutschland im Rückreiseverkehr und drei Großveranstaltungen sprechen für lange Verzögerungen auf Österreichs Straßen.”

Nachdem Bayern und Baden-Württemberger an den letzten beiden Wochenenden in Richtung Adria gestaut haben, ist für die Rückreise zum Ferienende laut Club vor allem am Samstag Ähnliches zu erwarten. Verschärft wird die Situation an den Grenzen zu Deutschland, weil wegen des G20-Gipfels im Juli schon jetzt verstärkte Kontrollen angekündigt wurden.

Verstärkter Verkehr am Fronleichnam-Wochenende: Die Staupunkte

A1, West Autobahn, vom Grenzübergang Walserberg bis zum Knoten Salzburg und zwischen Pöchlarn und Melk

A4, Ost Autobahn, im Baustellenbereich bei Schwechat, im Bereich Ausfahrt Nickelsdorf, sowie am Grenzübergang Nickelsdorf

A9, Pyhrn Autobahn, Bereich Tunnelkette Klaus, vor dem Selzthaltunnel, sowie zwischen Kalwang und Treglwang

A10, Tauern Autobahn, zwischen Hallein und Golling, zwischen Hüttau und Flachau sowie vor der Mautstelle St. Michael

Slowenische A2/A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawanken Tunnel

A12, Inntal Autobahn, im Bereich Grenze Kufstein/ Kiefersfelden sowie zwischen Schwaz und Innsbruck

A13, Brenner Autobahn, zwischen Patsch und Matrei und auf Südtiroler Seite bei Sterzing

B115, Eisen Straße, im Raum Eisenerz

B161, Pass Thurn Straße, im Raum Kitzbühel

B178, Loferer Straße, Raum St. Johann in Tirol

B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Großveranstaltungen sorgen für lokale Verzögerungen

Mit dem Nova Rock in Nickelsdorf, dem Erzbergrodeo und der Triathlon EM in Kitzbühel finden auch drei Großveranstaltungen statt, die als Publikumsmagneten gelten. Um die Veranstaltungsorte wird es regional zu Verzögerungen kommen.

Nova Rock in Nickelsdorf

Mit reger Anreise zum Nova Rock in Nickelsdorf muss auf der Ost Autobahn (A4) vor allem am Dienstagabend, Mittwochnachmittag und ganztägig am Donnerstag gerechnet werden. Die Abreise vom Gelände am Sonntag wird sich auch auf den Reiseverkehr aus Ungarn auswirken. Der ÖAMTC ist wieder mit einem mobilen Stützpunkt vor Ort. Wir haben nützliche Tipps zur Anreise mit dem Auto.

Erzbergrodeo in der Steiermark

Zehntausende Besucher werden auch wieder beim Erzbergrodeo ab Donnerstag erwartet. Zu Verzögerungen wird es daher auf der Anreiseroute über die Eisen Straße (B115) bei Eisenerz kommen.

Triathlon EM in Kitzbühel

Wegen der Triathlon EM werden im Raum Kitzbühel einige Verbindungen gesperrt, insbesonders die Brixental Straße (B170). Es gibt keine örtliche Umleitung, wer vom Inntal kommend nach Kitzbühel möchte, muss über die Loferer Straße (B178) und die Pass Thurn Straße (B161) ausweichen.