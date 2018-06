Starke Unwetter in Niederösterreich, der Steiermark und im Burgenland

Das Unwetter in der Oststeiermark führt zu starken Überflutungen. - © APA/JOACHIM UNGER

Gewitter und Starkregen haben am Freitagnachmittag in der Steiermark, im Burgenland und in Niederösterreich zu lokalen Überschwemmungen geführt. Besonders getroffen hat es diesmal die Oststeiermark.