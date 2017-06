Starke Reisewelle in Österreich ab Fronleichnam erwartet

Es wird einiges los sein auf Österreichs Straßen. - © APA

Mit Fronleichnam folgt das nächste verlängerte Wochenende. Zusätzlich sind bis 16. Juni noch Pfingstferien in einigen deutschen Bundesländern. “Ab Mittwochnachmittag wird daher wieder starker Reiseverkehr aus den Ballungsräumen und in Richtung Süden nach Italien und Kroatien einsetzen”, so Christian Ebner von der Asfinag.