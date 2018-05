Starke CHL-Gegner warten auf die Vienna Capitals und auf Salzburg

Die Wiener freuen sich nach der Auslosung in Kopenhagen über attraktive Gegner und ein Wiedersehen mit Ex-Coach Serge Aubin, der nun die Lions betreut. Mit Frölunda aus Schweden geht es gegen einen zweifachen CHL-Champion und die “Piraten” aus Aalborg sind erstmals bei diesem Event dabei. Die Dänen haben nach langer Zeit den zweiten Meistertitel geholt.

Eishockey: CHL-Gruppenphase startet im August

Salzburg ist in der starken Gruppe mit den Växjö Lakers, Bern sowie Cardiff. Vaxjö gewann zum zweiten Mal in seiner Clubgeschichte den Titel in Schweden und stand zudem im CHL-Finale. Bereits in der vergangenen Saison waren die Schweden ein Gruppengegner der Mozartstädter in der Königsklasse. Zu einem Wiedersehen kommt es für die Red Bulls auch mit dem SC Bern. An den Schweizern scheiterten die Österreicher in der vergangenen CHL-Spielzeit in der ersten K.o.-Runde. Cardiff ist zum zweiten Mal in der CHL dabei.

Die Gruppenphase beginnt am 30. August und endet nach Hin- und Rückrunde am 17. Oktober. Die insgesamt 32 Teilnehmer wurden auf acht Gruppen mit je vier Teams aufgeteilt. Die beiden Gruppenbesten steigen ins Achtelfinale auf.

Gruppeneinteilung der Champions Hockey League (CHL) mit EBEL-Clubs

Gruppe A: Vienna Capitals (AUT), ZSC Lions Zurich (SUI), Frölunda Indians (SWE), Aalborg Pirates (DEN)

Group G: Red Bull Salzburg (AUT), Växjö Lakers (SWE), SC Bern (SUI), Cardiff Devils (GBR)

Spielplan der Gruppenphase: Runde 1: 30./31.8., R2: 1./2.9., R3: 6./7.9., R4: 8./9.9., R5: 9./10.10., R6 16./17.10.

