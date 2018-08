Star Wars auf der Orgel: Krieg der Sterne in der Wiener Jesuitenkirche

Einem musikalischen Schmankerl können Star-Wars- und Orgel-Fans am Sonntag, 12. August in der Wiener Jesuitenkirche lauschen.

Der Allgäuer Organist Christoph Hauser entführt am Sonntag in das Star-Wars-Universum. In der Wiener Jesuitenkirche taucht er ab 18.20 die Jesuitenkirche in die berühmt-berüchtigten Melodien von John Williams. Möglich macht das das Projekt “Die Goldene Stunde”, die das barocke Gotteshaus regelmäßig zum Erklingen bringt (zum Programm).