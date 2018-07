Stammersdorfer Winzerlauf startet Anfang September

Der 12. Erste Bank Stammersdorfer Winzerlauf findet heuer am 02. September statt. Rund 1.300 Teilnehmer werden für den Lauf an Wiens Stadtrand erwartet.

Ab 09.30 Uhr starten der 4,35 Kilometer lange Gesundheitslauf, Nordic Walking, der Doppler (8,7 km), die 3er-Staffel (3 x 4,35 km), so wie der Hauptlauf. Die Route führt die Teilnehmer durch den malerischen Ortskern von Stammersdorf, durch die idyllischen Kellergassen und entlang bezaubernder Weingärten. Bereits in der Früh werden die Kinder und Jugendliche ihr Engagement laufend beim Winzerlinge und Knirpse Bewerb, so wie dem Kids & Teens Run unter Beweis stellen.