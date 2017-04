Stadtpark und Bahnhofsareal in Wiener Neustadt werden Schutzzonen

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) bezeichnete die Einrichtung von Schutzzonen als notwendig. Wiener Neustadt sei “leider ein Hot-Spot der Suchtmittelkriminalität”, was die Lebensqualität der Bewohner belaste. Der für Sicherheit zuständige Stadtrat Udo Landbauer (FPÖ) sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Gerade an so vielgenutzten Plätzen wie dem Bahnhof oder dem Stadtpark, der eigentlich Wohlfühl-Oase für die Menschen der Stadt sein sollte, müsse deren Sicherheit gewährleistet sein.

(APA/Red.)