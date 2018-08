Stadt Wien vergab Förderungspreise in Höhe von 4.000 Euro

Die Stadt Wien hat die Träger der mit je 4.000 Euro dotierten Förderungspreise für 2018 bekanntgegeben. Mehrere Künstler und Wissenschaftler werden damit unterstützt.

Künstler und Wissenschaftler ausgezeichet

Nadim Vardag und Dejmi Hadrovic werden in der Sparte Bildende Kunst ausgezeichnet, Yongbeom Lee und Ingrid Schmoliner in der Sparte Musik. Der Förderungspreis im Bereich der Architektur geht an Häfele Nuler Architektinnen (Theresa Häfele und Julia Nuler). Auch in Wissenschaftssparten wurden Auszeichnungen vergeben, und zwar in Geistes-, Kultur-, Sozial- und Rechtswissenschaften an Gertraud Kremsner und Astrid Schweighofer, in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik an Michael Eichmair, bei Medizinischen Wissenschaften an Cihan Ay und in der Sparte Volksbildung an Adina Seeger und Philipp Rohrbach für das gemeinsame Projekt Austrian Heritage Archive.