Stadt Wien untersützt Schulen mit 8 Mio. Euro aus "Warenkorb"

Um Familien finanziell zu entlasten, hat die Stadt Wien für das kommende Schuljahr wieder einen "Warenkorb" für zahlreiche Schulen eingerichtet.

Insgesamt werden Eltern an öffentlichen Volksschulen durchschnittlich mit 33 Euro, an Hauptschulen/Neuen Mittelschulen mit 47 Euro und an Polytechnischen Schulen mit 70 Euro im Jahr finanziell entlastet. Pro Schuljahr investiert die Stadt insgesamt 8 Mio. Euro in Schulmaterialien, davon 4,7 Mio. für den Wiener Warenkorb.