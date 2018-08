Stadt Wien spendierte bereits 50.000 Wickelrucksäcke

Wickelauflage, Babydecke und Jausenbox: Seit dem Start im Jahr 2006 wurden von der Stadt Wien bereits 50.000 Wickelrucksäcke an Eltern ausgegeben.

Wenn Eltern mit Babys in Wien unterwegs sind, dann oft mit dem MAG ELF Wickelrucksack, mit dem alle neugeborenen Wiener Kinder von der Stadt ausgestattet werden. Der sehr hochwertige Rucksack wurde eigens für die MA 11 entwickelt und wird seit 2006 an werdende Eltern ausgegeben.

Bereits 50.000 Wickelrucksäcke der Stadt Wien ausgegeben

Da in Wien im Durchschnitt 1.700 Kinder pro Monat zur Welt kommen, müssen laufend neue Rücksäcke vorbereitet werden. Im Logistik Center der MA 54 werden die einzelnen Bestandteile händisch verpackt und an die Familienzentren der MAG ELF ausgeliefert. Seit 2011 wird der Rucksack in einem neuen Design produziert.