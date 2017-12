Stadt Wien rechtlich gegen schwarz-blaue Wohnpolitik gewappnet

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig schießt mit der Wiener SPÖ gegen die geplante Wohnpolitik von ÖVP & FPÖ. - © APA (Sujet)

Das Rathaus – insbesondere die Wiener SPÖ – bringt sich gegen die Pläne der schwarz-blauen Bundesregierung in Sachen Wohnen in Stellung. ÖVP und FPÖ “geht es nur darum, Unruhe in den Wiener Gemeindebau zu bringen”, ärgerte sich Wohnbaustadtrat und Bürgermeister-Aspirant Michael Ludwig am Freitag. Die Stadt sei rechtlich gegen die Vorhaben des Bundes gewappnet.