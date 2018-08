Stadt Wien gibt grünes Licht für "Stöckl im Park" beim Belvedere

Das umstrittene Wiener Gastro-Projekt "Stöckl im Park" erhielt grünes Licht vom Magistrat. Theoretisch ist ein Betrieb ab sofort möglich, anvisiert ist eine Eröffnung im Herbst 2018.

Pläne für ein Gastronomieprojekt im derzeit brachliegenden Belvedere-Stöckl nahe dem bekannten Schloss in Wien sorgen seit längerer Zeit für Debatten. Anrainer wollten das geplante Restaurant samt großem Gastgarten verhindern. Die Stadt gab nun allerdings grünes Licht für das Vorhaben. Das Betriebsanlagenverfahren wurde positiv beschieden, wie die Magistratsdirektion der APA mitteilte.

Pachtvertrag auf 70 Jahre

Das Belvedere-Stöckl befindet sich an der Prinz-Eugen-Straße im Bezirk Landstraße, steht seit vielen Jahren leer und liegt am hinteren Ende des Schwarzenberggartens, der durch eine historische Mauer vom eigentlichen Belvedere-Areal getrennt ist. Die Betreiber des Salm-Bräus, das nicht weit entfernt am Rennweg auf Höhe Unteres Belvedere liegt, wollen das barocke Gebäude wiederbeleben. Dafür hat das Unternehmen bereits einen auf 70 Jahre laufenden Pachtvertrag mit der Privatstiftung Schwarzenberg abgeschlossen.