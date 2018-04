Staatsbesuch in China: Bundespräsident Van der Bellen zieht positive Zwischenbilanz

Van der Bellen traf in der "Halle des Volkes" Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. - © Madoka Ikegami/Pool Photo via AP

Bundespräsident Alexander Van der Bellen zieht eine erste positive Bilanz zum Staatsbesuch in China. Am Freitag wird die österreichische Delegation wieder in Wien zurück erwartet.