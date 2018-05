Spritzwein-Partys in Wien: Abschied von Bürgermeister Michael Häupl

Seit 1994 hat Michael Häupl das Amt des Wiener Bürgermeisters inne und sorgte vor allem mit zahlreichen Sagern immer wieder für Aufregung. Der woh berühmteste unter ihnen: “Man bringe den Spritzwein”. Das wird nun am letzten Arbeitstag des ehemaligen Wiener SPÖ-Chefs zum Anlass genommen, Abschiedspartys in Wien zu schmeißen.

Open-Air zum Abschied von Michael Häupl

Am Donnerstag wird von 16.00 Uhr bis 23.00 Uhr am Wiener Maria-Theresien-Platz zum gemütlichen “Open Air Chillen, samt Techno” geladen. Name der Party: “Man bringe den Spitzwein – Anstoß zum Abschluss – Michael Häupl“. Auch ein Line-Up steht fest, die Redner werden noch bekannt gegeben.

Spritzwein-Flashmob von 88.6.

Der Radiosender 88.6. geht noch einen Schritt weiter und organisiert einen Flashmob. “Der Dienstag-Mittag-Bürgermeis ter tritt ab und wir erheben gemeinsam das Glas auf ihn”, heißt es in der Facebook-Veranstaltung. Die ersten 100 Teilnehmer, die zum Falshmob um 18.20 Uhr am Friedrich-Schmidt-Platz/Florianipark erscheinen, werden mit Spitzer versorgt. Um 18.30 Uhr wird auf den Abschied von Michael Häupl angestoßen.

(Red.)