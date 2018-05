Sprayerinnen verursachten schwere Sachbeschädigung in Wien

Am 6. Mai gegen 01:30 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus in den Bereich der Mariahilfer Straße wegen einer Sachbeschädigung durch Graffitis gerufen. Ein 27-jähriger Zeuge konnte drei Frauen beobachten, wie sie mehrere Objekte mit Lackdosen besprüht haben.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die drei Tatverdächtigen im Alter von 16 bis 21 Jahren in der Haidmannsgasse neben einem offensichtlich frischen Graffiti anhalten. Zudem waren an den Händen und auch teilweise in den Gesichtern der Frauen Farbspuren sichtbar. Die Beamten konnten einige Spraydosen sicherstellen. Insgesamt dürften die Tatverdächtigen bei acht verschiedenen Tatorten gesprüht haben.