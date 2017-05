Sportklub vs. Vienna in der Regionalliga Ost: Die Highlights vom “Derby of Love”

Der Sportklub feierte im "Derby of Love" einen knappen Sieg gegen die Vienna. - © PlatinTV.com (Screenshot)

Der Wiener Sportklub entschied das “Derby of Love” gegen die Vienna in der Regionalliga Ost knapp mit 1:0 für sich. In Kooperation mit PlatinTV zeigt VIENNA.at die Highlights dieser RLO-Partie im Video!