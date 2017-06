Spontankonzert von Wendja (aka Lukas Plöchl) auf der Mariahilfer Straße

Mit dieser überraschenden Aktion startete der Musiker seine Guerilla-Gig-Tour, bei der er Spontankonzerte in ganz Österreich spielen wird.

Wendja (Lukas Plöchl) spielte Konzert auf Mariahilfer Straße

„Ich möchte meine neuen Songs aus dem Album “Poet & Prolet” direkt und live vorstellen. Nur so kann ich ungefiltert spüren, wie sie ankommen“, so der Sänger. Über die Facebook-Seite von Wendja werden zukünftig genaue Termine und Orte jeweils 24 Stunden im Voraus bekannt gegeben, fest steht jedenfalls der nächste Gig des Musikers: Am Samstag, den 24. Juni, auf dem Donauinselfest 2017, Bühne der Menschenrechte. “Wendja” ist übrigens Plöchls chinesischer zweiter Vorname, der übersetzt „Beste Sprache“ bedeutet. Der Rapper erachtete es als naheliegend, bei seinem neuen Album mit diesem Namen durchzustarten.

