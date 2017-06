SPÖ trennt sich von Gartenhotel Altmannsdorf in Wien

Bereits einige Jahrzehnte traf sich die SPÖ im Gartenhotel Altmannsdorf in Wien. - © APA (Sujet)

Am Mittwoch wurde im Bundesparteipräsidium und Bundesparteivorstand beschlossen, dass sich die SPÖ von ihrem Gartenhotel Altmannsdorf in Wien trennt. Maria Maltschnig erklärte in der abendlichen Aussendung, dass der Neustart des Dr.-Karl-Renner-Instituts auch einen Standortwechsel mit sich bringt. Man sei bereits auf der Suche nach einer neuen Adresse.