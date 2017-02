SPÖ-Chef Kern ortet “schamlose Attacken” der FPÖ gegen seine Frau

Steinberger-Kern, Gründerin der auf Start-up-Initiativen spezialisierten Blue Minds Company, gehört zu den Unterstützern einer Gruppe, die in Österreich unter dem Namen WeXelerate ein Zentrum für 100 ausgewählte Start-ups schaffen will.

Die FPÖ hatte deshalb einen Zusammenhang mit den im neuen Regierungsprogramm vereinbarten Verbesserungen für Start-up Unternehmen geortet. “Ist das eine Start-up Initiative von Kern für Steinberger-Kern? (…) Wenn die Ehefrau des Kanzlers in einem Interview erklärte, der Start-up-Hub ziele darauf ab, die Kompetenzen der Industrie im Digitalbereich zu stärken und gleichzeitig der Kanzler bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Digitalisierung, die daraus resultierenden Herausforderungen und die Notwendigkeit der Industrie darauf zu reagieren ins Spiel bringt, dann läuten beim gelernten Österreicher jedenfalls alle Glocken und es benötigt eigentlich keiner weiteren Worte mehr. Zufälle gibt‘s, die gibt‘s gar nicht”, so FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl in einer Aussendung am Freitag.

Sie engagiere sich bei WeXelerate, ohne Geld zu erhalten und sei weder direkt noch indirekt wirtschaftlich Begünstigte, erklärte Steinberger-Kern daraufhin.

(APA)