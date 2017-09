SPÖ: Bei Platz zwei in Opposition – Häupl begrüßt Aussage Kerns

Michael Häupl begrüßt Kerns Aussagen bezüglich des Wahlausgangs der Nationalratswahl. - © APA

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) stellte beim ORF-Sommergespräch klar: Sollte die SPÖ bei der Nationalratswahl nur Platz zwei erreichen, gehe man in die Opposotion. “Das schafft Klarheit”, sagte Wiens Bürgermeister Häupl am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag.