Spezialprogramm zum 180. Geburtstag von Kaiserin Elisabeth im Sisi Museum Wien

Ein Spezialprogramm zu Sisis Geburtstag und Todestag enthüllt neue Informationen über die Kaiserin. - © Schloß Schönbrunn

Den 180. Geburtstag von Kaiserin Elisabeth am 24. Dezember 2017 nimmt das Sisi Museum zum Anlass für eine neue Veranstaltungsreihe in den Kaiserappartements in der Wiener Hofburg.